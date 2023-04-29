"Упадет весь фронт": Пригожин заявил, что "вагнеровцы" будут отступать из Бахмута: что произошло (видео)

У боевиков боеприпасов осталось на несколько дней, поэтому они не могут продолжать воевать.

Основатель террористической частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин угрожает российскому военному руководству, что его боевики отступят из Бахмута, если их не снабдят боеприпасами.

Соответствующее видео с его обращением распространил Telegram-канал " Реальная война ".

"Я обращаюсь к Шойгу Сергею Кужугетовичу (министр обороны РФ, — ред.) с просьбой выдать немедленно боеприпасы, в случае отказа выдать боеприпасы, считаю необходимым довести до верховного главнокомандующего информацию о существующей проблеме и о целесообразности дальнейшего пребывания подразделений ПИК" населенном пункте Бахмут", — отметил Пригожин.

Он заявил, что у его боевиков боеприпасов осталось несколько дней, поэтому он не видит возможности продолжать воевать и будет вынужден ввести подразделения ППК "Вагнера" из Бахмута.

Кроме того, Пригожин заявил, что после этого может посыпаться вся армия российских агрессоров.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан заявил, что у "вагнеровцев" в районе Бахмута возникла проблема с флангами. В частности, они застряли на линии обороны от Временного Яра до Константиновки и не могут развернуться.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия российских агрессоров усиливает давление на трассу Т0504 — Константиновка-Времен Яр-Бахмут в Донецкой области.

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