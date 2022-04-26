Упал с коня и повредил позвоночник: бывший друг Путина поделился деталями о здоровье российского диктатора

Упал с коня и повредил позвоночник: бывший друг Путина поделился деталями о здоровье российского диктатора

Бывший друг диктатора Владимира Путина рассказал о здоровье главы Кремля.

Российский бизнесмен, который сейчас живет во Франции, Сергей Пугачев когда-то был другом Путина и поделился воспоминаниями о его здоровье.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Олесе Бацман.

"Здоровье у него, ну, кроме того, как я помню, он при мне упал с коня и повредил позвоночник, особенно больше ничего не помню такого. Ходил он после этого месяца два плохо, лежал, корсет носил. У него периодически это возникало в течение долгих лет", – сказал бывший друг Путина.

Пугачев добавил, что Путин с другими деталями не делился с ним. Также ему неизвестно ни о каких онкологических болезнях, о которых сообщается время от времени в СМИ.

"В бане я с ним парился, ничего такого не видел", – уточнил Пугачев.

В то же время, бывший друг Путина говорит, что хотел бы, чтобы глава Кремля "окончил на скамье подсудимых в каком-то трибунале как военный преступник".

Напомним, в Сети обсуждают неестественную позу Путина во время встречи с Шойгу.