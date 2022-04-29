Упал во дворе и задел дом: на Днепропетровщине сбили российский беспилотник

Упал во дворе и задел дом: на Днепропетровщине сбили российский беспилотник

Утром 29 апреля в Днепропетровской области сбили беспилотник российских оккупантов. Он упал в селе во дворе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Немного задел крышу и окно дома, но все нормально", — написал он.

Напомним, утром 29 апреля российские оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали Большая Костромка и Марьянское Криворожского района, а также одно из сел в Великомихайловской территориальной громаде.

Позже появились фото последствий утренних обстрелов Днепропетровщины. Разрушения пришлись на жилой сектор и хозяйственные здания.

Оперативные новости на утро 29 апреля

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