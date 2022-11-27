"Упала и думаю, жива ли я": днепряне рассказали о пережитых ракетных атаках

Люди рассказывают, что пришлось им пережить, когда ракеты падали на их дома.

Днепряне рассказали о пережитых ракетных атаках. По мирному Днепру накануне попали две российские ракеты, в результате атаки 13 пострадавших, в том числе подросток, говорится в ТСН.

Одна из ракет попала в частный сектор, десяток домов уравняла с землей, другие повредила. Вторая – попала в складское помещение, нанеся серьезные разрушения. Целый день спасатели разбирали завалы и достали из-под обломков женщину.

В одном из разрушенных домов жил Владислав. Мужчина как раз был на работе, когда рядом с домом прилетело, бросился домой, потому что там осталась жена. “Жена была дома и просто большим чудом, она через второй этаж прыгала вниз, в общем, это трудно рассказывать. Сейчас (жена – ред.) в больнице”, — рассказывает мужчина.

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Соседка Елена в слезах рассказывает: вместе с домом будто сгорела часть ее жизни. Это был родительский дом, в котором родной каждый уголок. "Я в шоке от всего, я хожу плачу, я хожу по соседям, я недавно была там. У меня сын здесь родился, ну это моя была жизнь, замуж я здесь выходила, я родителей похоронила, я знаю всех, кто здесь жил", — говорит женщина.

Как только спасатели обследовали дома и разрешили заходить в них, люди бросились забирать уцелевшие вещи, а там, где можно, затягивают окна и крыши пленкой. Во дворе Елены как раз пытаются закрыть дыры в потолке. “Потолки попадали, крыша полностью повреждена, все окна. Я сразу упала на пол, лежу и думаю жива я или нет, а потом уже увидела окно, пошла по дому”, — рассказывает о пережитом она.

С интервалом в полчаса россияне ударили по Днепру двумя ракетами. “На месте площадь пожара составляла 500 квадратных метров, разрушено до 10 зданий частного жилого сектора, повреждено более 20 зданий, в эпицентре также школа и школа Интернат. В другом районе тоже раздался взрыв, было разрушение одного из складских помещений”, — рассказывают спасатели.

К врачам обратились 13 человек, у них в основном осколочные и минно-взрывные ранения, а также отравление угарным газом. Четырех сразу госпитализировали — одна женщина в тяжелом состоянии. “Это женщина — 77 лет, и, к сожалению, это тяжелое отравление продуктами горения на пожаре, возникшем в результате взрыва. Мы имеем в стационаре и 17-летнего подростка, получившего сотрясение головного мозга и резаные раны лица туловища”, — констатируют медики

Фактически, российские ракеты полностью уничтожили жилой квартал в Днепре. Чудом прошло без жертв, потому что обед пора выходного дня, люди как раз были дома. Вокруг мест попадания нет стратегических или военных объектов.

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