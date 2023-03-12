УПЦ МП выгоняют из Лавры: патриарх Кирилл призвал защитить "колыбель русской цивилизации"

Московскому Патриархату придется освободить и территорию монастыря, на которой расположены древние пещеры.

Патриарх РПХ Кирилл призвал мир защитить Киево-Печерскую Лавру. В частности, он назвал ее "колыбелью нашей цивилизации".

О пишут росСМИ.

В своем обращении Кирилл упомянул, что Киево-Печерская Лавра – первый монастырь в Киевской Руси. Он добавил, что Лавра – "родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов".

"Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур", — подчеркнул он.

Также читайте Могут ли летчики РФ избежать наказания за удары по гражданским объектам – Жданов объяснил

Кирилл также признал, что атеистические власти в XX веке гнали монахов Киево-Печерской Лавры из монастыря. Примечательно, что он не отрицает преступления, совершаемые "советами". В то же время этими словами он пытается приравнять решение украинской власти к преступным советским действиям.

Что предшествовало?

Московскую церковь окончательно выселяют из Киево-Печерской лавры. 10 марта на сайте Лавры появился документ-предупреждение: представители Украинской православной церкви Московского Патриархата в Украине должны уволить лаврские монастыри до 29 марта. С церковниками расторгают договор о безвозмездной аренде, заключенный еще в 2013 году, во времена Януковича.

Впоследствии министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи смогут после завершения государственных проверок остаться в Киевской лавре, но при определенных условиях.

Читайте также: