"Упорно предложат проголосовать": в Украине начались "референдумы" оккупантов

В пятницу, 23 сентября, на оккупированных Россией украинских территориях начались так называемые "референдумы". Захватчики могут начать ходить по домам, "настойчиво предлагая" проголосовать.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Он посоветовал, что лучший способ избежать этого – просто не открывать дверь. В эти дни выламывать двери и вламываться в жилища они не должны – это будет перебор даже для орков, написал Соболевский.

"Если вы все же открыли дверь этим "гостям" — ни в коем случае не не берите бюллетени и не заполняйте их! Лучшим вашим обоснованием отказа будет — "я не хочу потом сидеть в тюрьме". Это шоу никаких юридических последствий ни для Украины, ни для международного сообщества не несет, но у принявших участие в референдуме могут быть потом юридические проблемы", — отметил Соболевский.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе 23 сентября начался "референдум" о присоединении к России.

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