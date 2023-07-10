Упорные бои на Бердянском направлении: украинская артиллерия показала, как уничтожает врага (видео)

Ожесточенные круглосуточные противостояния идут сегодня на Бердянском направлении фронта. От Новодонецкого и до Приютного украинские воины пытаются вытеснить российских окупантов. Однако продвижению вперед мешают плотные минные поля и интенсивная работа вражеской артиллерии.

С артиллеристами-самоходцами 37-й отдельной бригады морской пехоты, только недавно овладевшие западными САУ М109, на огневую отправилась съемочная группа, передает корреспондент ТСН Александр Моторный.

Водитель-механик бригады, который медленно выдвигается "гусеницей" из замаскированного укрытия, говорит, что их знакомство, артиллеристов-самоходцев 37 отдельной бригады морской пехоты со своей М-109-й, итальянской версией американской самоходной гаубицы, отбыло.

Возраст западной САУ – 55 лет, но на него артиллеристы внимания не обращают. Признаются, что мощная, многотонная, самоходная гаубица совсем другим.

"Это, конечно, 155 миллиметров, калибр. Преимущество здесь — в мобильности. То есть скорость набирает гораздо больше. И более надежная именно силовая часть. То есть, там, двигатель, коробка передач", — рассказывает боец.

Военные говорят, что изучать все конструктивные тонкости тяжелой дальнобойной машины пришлось очень быстро.

"Ну, где-то две недели. На 2С1 научили, а здесь оно сродни.



Поняли, что уже в процессе, шутят морпехи, что из всего разнообразия автоматики и технологий, готовить САУ к применению — по прямому назначению, помогают не высокие технологии.

Украинские артиллеристы уничтожают врага на Бердянском направлении

Украинские артиллеристы уничтожают врага на Бердянском направлении

"Здесь у нас есть, вот такой ручной ссылник. Он придерживает одной рукой. Доводим его до нарезов. Да, во всей красе, М109 себя показывает, только когда заряжен крючком и прикреплен шнурок", — рассказывает один из военных.



Тяжелые 155-ти миллиметровые снаряды, один за другим, морпехи 37 бригады, отправляют во вражеский тыл на Бердянском напермке.



Командир рассказывает, что стреляют, чтобы разрушить вражескую логистику и поддержать контрбатарейную работу украинских пехотинцев, штурмующих линию обороны рашистов на участке севернее Новодонецкого — Урожайного и Старомайорского.



"Мы поражаем, ведем контрбатарейную борьбу и впечатление минометных расчетов. Враг неуступчив? — Да! Я бы не сказал, что враг слаб", — говорит командир.

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Каждый выстрел артиллеристов – это ориентир для вражеских воздушных разведчиков и ударных дронов. Противодействовать ударам с воздуха, уверяет Арамис, командир САУ, тоже возможно.



"Его можно сбить с автомата. Нужно выставлять наблюдателя и слушателя. Потому что он жужжит и именно поэтому его очень слышно и очень много случаев ребята сбивали", — рассказывает "Арамис".



Но главное, признают артиллеристы 37 бригады, чтобы каждый выезд на огневую уменьшал количество и плотность врага.



"Вы довольны сейчас, как отработали? – Да! Конечно! Было попадание!", – говорят артиллеристы 37-бригады.

Добавим, украинские воины с упорными боями приблизились к основной линии обороны оккупантов. Каждый метр в контрнаступлении дается с трудом, поскольку враг настроил много фортификационных укреплений, заминировал тысячи гектаров. Днем и ночью в воздухе вражеские "Орланы" и "Ланцеты" охотятся за нашей техникой. Однако наши защитники двигаются и идут вперед к победе, говорится в ТСН.

Напомним, российские оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях и пытаются прорвать нашу оборону.

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