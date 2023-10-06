Упорные бои на Купянском направлении: эксперт назвал самые горячие точки

Об особом значении этого направления для россиян свидетельствует то, что сосредоточенная здесь группировка насчитывает более 120 тысяч человек.

Купянско-Лиманское направление стало приоритетным для наступления российских оккупационных войск и именно здесь ведутся самые ожесточенные бои. Оккупанты усилили здесь огневую активность, нанеся за минувшие сутки до 600 артиллерийских ударов по позициям ВСУ.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, об особом значении этого направления для россиян свидетельствует то, что сосредоточенная здесь группировка насчитывает более 120 тысяч, в то время когда на Бахмутском направлении — около 50 тысяч человек.

Макеевка

Как сообщил Снегирев, самые тяжелые бои ведутся в районе Макеевки.

"Есть тактические успехи у окупантов и продвижение на несколько сотен метров, будем называть вещи своими именами", — отметил он.

Синьковка

В районе Синьковки, которая считалась традиционно одной из самых горячих точек, по словам эксперта, тактические успехи имеют ВСУ.

"Оккупанты попытались в районе Синьковки атаковать вдоль двух лесополос, но успешный характер встречных контратак ВСУ не позволил оккупантам приблизиться непосредственно к населенному пункту. Следует заметить, что ВСУ демонстрируют на этом отрезке фронта эффективный характер контрбатарейной борьбы, и, соответственно, так называемый активный характер обороны. То есть переходят от обороны к встречным контратакам, именно это дает возможность удержать ситуацию под контролем", — отметил Снегирев.

Новоегоровка

На Сватовском отрезке Купянского направления тяжелые бои продолжаются в районе Новоегоровки.

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"Оккупанты пытаются продавить оборону ВСУ и выйти на непосредственный контроль над господствующей высотой 190", — отметил Снегирев.

Он добавил, что российская армия ввела в бой 2 танковых батальона, что свидетельствует о значении для оккупантов этого направления.

В то же время в районе Новоегоровки есть тактические успехи ВСУ. “Украинским защитникам удалось освабодить примерно до 2 кв. км ранее оккупированных территорий", – отметил эксперт.

Белогоровка

В районе Белогоровки, по словам Снегирева, оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

"На этом направлении успешно работают украинские средства поражения по тыловым базам скопления окупантов, речь идет об успешном характере боевых действий ВСУ по тыловым базам окупантов в Кременной, Лисичанске и, соответственно, Рубежном", — рассказал он.

Котовка

Снегирев отметил, что украинской армией был нанесен ряд ударов по местам сосредоточения личного состава и техники в районе Котовки.

"Это свидетельствует и о возможностях местного движения сопротивления и успешном характере действий ВСУ с помощью высокотехнических характеристик западных средств поражения, прежде всего ствольной и реактивной артиллерии", — подчеркнул он.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении ситуация сейчас тяжелее, чем на Бахмутском. Новая цель врага – Макеевка.

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