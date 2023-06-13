Употребление рыбы может вызвать смертельную болезнь: экологи обратились к украинцам из-за теракта на Каховской ГЭС

Употреблять рыбу нельзя в любом виде. Также запрещается ее продавать.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС экологи наблюдают массовую гибель рыбы. Потреблять ее нельзя, поскольку это приведет к возникновению пищевых отравлений.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

“В результате разрушения Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы в больших объемах, при переработке и потреблении которой может повлечь возникновение пищевых отравлений, в частности ботулизма — очень опасного и во многих случаях смертельного заболевания. Рекомендуем в ближайшее время воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы, не только в Херсонской области, но и в регионах бассейна реки Днепр”, — отметили в Министерстве.

Там также добавили, что ни один из способов приготовления пищи не сделает ее безопасной. Употреблять такую рыбу нельзя в любом виде: соленую, сушеную, вареную или жареную. Она может содержать возбудители инфекционных болезней. В частности, ботулизм, паразиты и опасные химические вещества.

Как себя обезопасить

не покупать копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, изготовленную в домашних условиях и без лабораторного контроля;

покупая сушеную и вяленую рыбу промышленного производства, даже в торговых заведениях, обращайте внимание на ее внешний вид, условия хранения, наличие маркировки с указанием даты изготовления и срока годности;

желательно использовать консервы только промышленного изготовления, так как технология и рецептура их приготовления разработана с учетом профилактики ботулизма и с проведением соответствующего лабораторного контроля;

не употребляйте консервы при малейшем подозрении на ее недоброкачественность, а именно не использовать продукцию из бомбардировочных (вздутых) банок.

В случае появления симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу.

Напомним, что в реке Ингулец увеличилось количество нитритов после подрыва Каховской ГЭС.

Читайте также: