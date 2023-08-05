Управляемой авиабомбой россияне ударили по пункту переливания крови: есть погибшие — Зеленский

Вечером в субботу, 5 августа, российские террористические войска нанесли подлый удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на официальном Telegram-канале.

"Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская громада в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования! Наши спасатели ликвидируют пожар”, — говорится в сообщении.

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По словам украинского президента, это военное преступление говорит все о российской агрессии.

“Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – дело чести для всех, кто ценит жизнь”, — подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 5 августа, в Воздушных силах сообщили, что российские войска произвели запуск ракет с территории Беларуси. В то же время около 18:20 на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Известно о запуске крылатых ракет и "Кинжалов".

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