Управляемыми "Шахеды" могут быть на расстоянии до 150 км: эксперт раскрыл неожиданную деталь

"Шахед".

Войска РФ могут управлять "Шахедами" в режиме реального времени только на расстояние до 150 км. Такой управляемый дрон "маломаневровный". Он может атаковать большие цели, но с небольшими скоростями.

Об этом рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире "Еспресо".

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что управляемыми "Шахеды" могут быть только на расстоянии до 150 км. Враг активно перестраивает стационарные пусковые площадки вокруг Украины и на временно оккупированных территориях. Им нужна качественная система запуска с возможностью получать связь и наносить удары. Впрочем, только на расстоянии до 150 км”, - говорит эксперт.

По словам эксперта, остальное расстояние БпЛА может изменять координаты или вносить правки до полета, но вести беспилотник в режиме реального времени уже нельзя. Также оккупанты реализуют программу mesh-модемов.

"Это условно, когда у вас большой дом или офис, вы ставите один wi-fi роутер, который распространяет непосредственно wi-fi, а для усиления сигнала в отдельных комнатах дополнительно ставите ретрансляторы. "Шахеды" сейчас могут выполнять роль ретрансляторов, а базовая станция может располагаться на ТОТ или на территории России. Впрочем, опять же - 150 км”, - подчеркнул авиаэксперт.

Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин говорит, что россияне нашли способ противодействия дронам-перехватчикам ВСУ резко менять высоту, уклоняясь от поражения. Сущность российской адаптации заключается в использовании дешевых и примитивных сенсоров. Они выполняют только одну функцию: в случае обнаружения любого постороннего дрона поблизости, они подают сигнал о мгновенном и резком изменении высоты.