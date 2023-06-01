"Управляемый хаос на службе у Путина": политолог объяснил миссию Пригожина

Олег Лесной заметил, что в России нет гражданского общества, если бы оно было, то им не руководили бы такие бестолковые люди

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин избегает критики в сторону российского диктатора Владимира Путина.

Об этом рассказал политолог Олег Лесной в комментарии "24 канала".

Лесной заметил, что в России нет гражданского общества. Если бы оно было, то им не руководили бы такие бестолковые люди. Даже либералы, живущие за пределами страны-агрессорки, не являются представителями действенной оппозиции.

"Большинство из них – агентура ФСБ, которая распространяет выгодные для российского режима месседжи и отравляет мозги украинцев. На общественность пытается влиять Евгений Пригожин, который обращается к народу так, что они воспринимают его слова как литературный русский язык. Впрочем, в речи он называет фамилии и должности, избегая критики самого Владимира Путина. Он управляемый хаосом на службе у Путина пока, а там будет видно, как будут развиваться события, – объяснил он.

Вероятно, что Пригожин исполняет роль катализатора недовольства простых россиян и может стать одним из ключевых игроков шахматной партии, во время которой будет разыгрываться не история после Путина, а история после России.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправился в турне по России, где сделал ряд громких заявлений, похожих на предвыборную агитацию.

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