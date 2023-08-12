Упражняются в "слаломе": как ВСУ проходят российские "зубы дракона" на Запорожском направлении (видео)

Для преодоления "грозных" препятствий украинским воинам хватает обычных навыков вождения на автомобиле.

Продвижению ВСУ в Запорожской области не препятствуют установленные российскими оккупантами так называемые "зубы дракона" – железобетонные конструкции, которые армия РФ использует для укрепления линии обороны.

Об этом свидетельствует опубликованное в Сети видео.

Как видно на опубликованных кадрах, военная техника украинской армии легко проходит между установленными на разных полосах автодороги препятствиями, не особо замедляя движение.

Кроме собственно "зубов дракона", задержать наступление украинских воинов должны также обычные бетонные плиты и противотанковые "ежи" на дороге, но их украинские водители тоже легко объезжают.

Преодоление "грозных" заграждений чем-то напоминает обычное упражнение для автомобилистов "слалом".

Как ВСУ проходят российские "зубы дракона" на Запорожском направлении

Напомним, устанавливать так называемые "зубы дракона" в Запорожской области оккупанты начали еще в феврале 2023 года, готовясь к контрнаступлению украинской армии.

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