"Уралы", БМП и бензовозы: в Беларусь прибыли еще два эшелона с военной техникой РФ (видео)

В общей сложности за несколько дней российская армия перебросила на территорию страны-сателлита около 60 единиц техники.
За последние несколько дней в Беларусь из РФ прибыли еще два эшелона с техникой российской армии.
Об этом сообщает "Беларуский Гаюн".
В понедельник, 12 декабря, на железнодорожную станцию Полонка Барановичского района (Брестская область) прибыл эшелон, отправленный 8 декабря из города Чебаркуль в Челябинской области России. В его составе было 30-40 единиц новых "Уралов" вооруженных сил РФ.
В белорусской мониторинговой группе отмечают, что техника, по всей видимости, предназначена для российских военных, дислоцирующихся на полигоне "Обуз-Лесновский", ближайшем к железнодорожной станции Полонка.
Второй эшелон был отправлен с железнодорожной станции Острогожск в Воронежской области России 11 декабря в 23:43. Он прибыл на ту же станцию Полонка в 07:50 утра 14 декабря.
Эту информацию подтверждает также "Сообщество железнодорожников Беларуси".
По их данным, всего в эшелоне находилось 26 вагонов-платформ с загруженной на них гусеничной и колесной техникой ВС РФ:
- "Уралы" — около 20 ед.;
- бензовозы;
- БМП-2 – минимум 4 ед.
Как и в первом случае, есть основания полагать, что техника предназначается для обеспесения военных ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский".
Согласно этой информации, всего за несколько дней в Беларусь прибыло два эшелона с российской военной техникой общим количеством не менее 60 единиц.
Напомним, ранее стало известно, что 14 декабря в Беларусь прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения военно-космических сил РФ. Эти самолеты наводят на целые российские истребители-ракетоносители.
Читайте также: