"Уралы", БМП и бензовозы: в Беларусь прибыли еще два эшелона с военной техникой РФ (видео)

В общей сложности за несколько дней российская армия перебросила на территорию страны-сателлита около 60 единиц техники.

За последние несколько дней в Беларусь из РФ прибыли еще два эшелона с техникой российской армии.

Об этом сообщает "Беларуский Гаюн".

В понедельник, 12 декабря, на железнодорожную станцию Полонка Барановичского района (Брестская область) прибыл эшелон, отправленный 8 декабря из города Чебаркуль в Челябинской области России. В его составе было 30-40 единиц новых "Уралов" вооруженных сил РФ.

В белорусской мониторинговой группе отмечают, что техника, по всей видимости, предназначена для российских военных, дислоцирующихся на полигоне "Обуз-Лесновский", ближайшем к железнодорожной станции Полонка.

Второй эшелон был отправлен с железнодорожной станции Острогожск в Воронежской области России 11 декабря в 23:43. Он прибыл на ту же станцию Полонка в 07:50 утра 14 декабря.

Эту информацию подтверждает также "Сообщество железнодорожников Беларуси".

По их данным, всего в эшелоне находилось 26 вагонов-платформ с загруженной на них гусеничной и колесной техникой ВС РФ:

"Уралы" — около 20 ед.;

бензовозы;

БМП-2 – минимум 4 ед.

Как и в первом случае, есть основания полагать, что техника предназначается для обеспесения военных ВС РФ на полигоне "Обуз-Лесновский".

Согласно этой информации, всего за несколько дней в Беларусь прибыло два эшелона с российской военной техникой общим количеством не менее 60 единиц.

Напомним, ранее стало известно, что 14 декабря в Беларусь прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения военно-космических сил РФ. Эти самолеты наводят на целые российские истребители-ракетоносители.

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