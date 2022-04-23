"Уроды, гореть вам в аду": Труханов сообщил об увеличении количества жертв ракетного удара в Одессе

"Уроды, гореть вам в аду": Труханов сообщил об увеличении количества жертв ракетного удара в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил 23 апреля, что число погибших в результате обстрела российскими войсками многоэтажки выросло до восьми. Мэр также ответил минобороны РФ, заявившему о нанесении ракетного удара по военному объекту в Одессе.

Труханов побывал на месте ракетного удара при разборе завалов дома.

На месте мэр Одессы снял видеообращение, опубликованное в Сети.

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"У меня за спиной то, что оккупанты называют "военным объектом". То, что они сегодня поразили своим "высокоточным оружием" – это они называют "военным объектом", – сказал Труханов.

"Уже сейчас подтверждены восемь погибших, из которых один трехмесячный ребенок – девочка, которая так и не увидела жизни. Уроды вы и гореть вам в аду", – сообщил мэр Одессы.

Напомним, днем 23 апреля российские войска нанесли по Одессе удар крылатыми ракетами. Они попали в многоэтажку в Киевском районе, в результате чего загорелись квартиры на 4 и 5 этажах.

Сначала сообщалось о гибели пяти человек, из которых 1 трехмесячный ребенок, пострадали 18 человек.

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича за 23 апреля

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