Уронил "лепесток" на остановке: в полиции рассказали подробности подрыва подростков на мини в Изюме (фото)

Парень рассказал, что устройство обнаружило в начале января в селе Сулиговка Изюмского района.

В полиции рассказали подробности чрезвычайного происшествия с участием подростков, подорвавшихся на неизвестном взрывном устройстве 3 февраля в Изюме на Харьковщине.

Об этом сообщает местная полиция.

Как рассказали в полиции, около 20:00 им поступило сообщение о том, что на одной из транспортных остановок подростки получили телесные повреждения из-за взрыва неустановленного предмета.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, установившая, что 16-летний подросток принес на остановку предмет, похожий на мину "лепесток".

Парень рассказал, что устройство обнаружило в начале января в селе Сулиговка Изюмского района. Из-за неосторожного обращения подросток уронил находку, которая при падении сдетонировала и взорвалась.

"В результате четверо девушек и трое парней в возрасте от 14 до 17 лет получили телесные повреждения. Еще одной девочке медики диагностировали острую реакцию на стресс", — рассказали в полиции.

Напомним, об этом событии 3 февраля сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что состояние всех детей удовлетворительное.

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