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Уровень преступности в Украине резко упал, даже криминал пошли защищать Украину – Геращенко

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Уровень преступности в Украине резко упал, даже криминал пошли защищать Украину – Геращенко

Национальная полиция Украины

Однако мародерство на территориях, где вошли россияне, постоянно.

Уровень преступности с началом российской агрессии резко снизился, только в столице в 7 раз.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире марафона ведущих телеканалов.

Он заявляет, что некоторые просто уехали, а кто-то оказался настоящим патриотом и взяли оружие в руки и пошли защищать Украину.

По его словам, сейчас на территории подконтрольной Украине даже уровень мародерства снизился за эти две недели. Есть единичные случаи. Он напомнил, что за мародерство карается реальным сроком заключения.

Однако Геращенко отметил, что на территории, где заходят российские войска, мародерство процветает.

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