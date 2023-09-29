"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок": РФ вывела в море много кораблей с "Калибрами"

Среди выведенных в море вражеских судов – малый ракетный корабль типа "Буян-М", а также два фрегата – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Россия по состоянию на утро 29 сентября вывела на боевое дежурство в Черное море семь кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр". Суммарный залп может достигать 24 ракет.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ и в Силах обороны юга Украины.

По данным ВМС, в Черном море на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей, два из которых – носители ракет "Калибр" (общий залп – до 14 ракет).

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Еще по одному кораблю россияне вывели в Азовское и Средиземное моря.

Какие российские корабли находятся в Черном море

В Силах обороны юга сообщили о трех российских кораблях на боевом дежурстве в море.

малый ракетный корабль типа "Буян-М"

два фрегата – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Суммарный залп "Калибров" может достигать 24 единиц.

"Уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высок! Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", – подчеркнули в Силах обороны юга.

К слову, утром 29 сентября СБУ атаковала дронами электрическую подстанцию в Курской области РФ, питавшую военные объекты врага. Моменты ударов сняли на видео.

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