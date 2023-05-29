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Уровень ракетной угрозы по Украине чрезвычайно высок – ОК "Юг"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Уровень ракетной угрозы по Украине чрезвычайно высок – ОК "Юг"

Угроза ракетных ударов по Украине 29 мая очень высока/Фото: Минобороны Российской Федерации

Россия держит в Черном море в готовности к применению 20 ракет "Калибр".

В ОК "Юг" сообщили 29 мая о высоком уровне угрозы ракетных ударов по Украине.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице командования.

По данным ОК "Юг", по состоянию на 10:00 российские войска держат в Черном море три ракетоносителя – два надводные и один подводный. Суммарный залп – до 20 ракет "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. Следим за обстановкой, не паникуем, реагируем адекватно и оперативно", — подчеркнули в командовании.

Ночная атака по Украине

Российские войска атаковали Украину в ночь на 29 мая крылатыми ракетами и ударными дронами, целясь по военным объектам и – критической инфраструктуре. Так, враг выпустил по разным областям до 40 крылатых ракет и 35 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 37 ракет, 29 ударных беспилотников и один разведывательный дрон оперативно-тактического уровня.

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Дата публикации
Просмотры
1493
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