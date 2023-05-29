Уровень ракетной угрозы по Украине чрезвычайно высок – ОК "Юг"

Россия держит в Черном море в готовности к применению 20 ракет "Калибр".
В ОК "Юг" сообщили 29 мая о высоком уровне угрозы ракетных ударов по Украине.
Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице командования.
По данным ОК "Юг", по состоянию на 10:00 российские войска держат в Черном море три ракетоносителя – два надводные и один подводный. Суммарный залп – до 20 ракет "Калибр".
"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. Следим за обстановкой, не паникуем, реагируем адекватно и оперативно", — подчеркнули в командовании.
Ночная атака по Украине
Российские войска атаковали Украину в ночь на 29 мая крылатыми ракетами и ударными дронами, целясь по военным объектам и – критической инфраструктуре. Так, враг выпустил по разным областям до 40 крылатых ракет и 35 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 37 ракет, 29 ударных беспилотников и один разведывательный дрон оперативно-тактического уровня.
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