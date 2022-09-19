Уровень симпатии высокий: украинцы рассказали, насколько им нравится жить в Польше

Украинцы еще раз подтвердили огромный уровень симпатии к Польше и полякам. Большей половине украинцев нравится Польша как страна для жизни.

Украинцы не верят в российскую пропаганду в отношении Польши и имеют ясное представление о том, почему соседняя страна и ее граждане помогают им в борьбе против российского агрессора.

Об этом говорится в докладе Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского.

В докладе говорится, что опрос дал исключительно положительные ответы, особенно если рассматривать его с точки зрения возможностей и перспектив развития польско-украинских отношений в будущем. Прежде всего, подтвердился огромный уровень симпатии к Польше и полякам в Украине, что превышает 80%, тогда как уровень враждебности ничтожно мал – менее 1%.

Среди эмигрировавших в Польшу украинцев 84% опрошенных однозначно положительно ответили о стране. На вопрос, нравится им Польша как страна для жизни, 36% опрошенных ответили "очень нравится", а еще 48% — "скорее нравится". Лишь 2% ответили "не нравится".

В ходе опроса в украинцев также спросили, почему Польша и поляки им помогают, и 70% указали угрозу России для обеих стран и народов. Еще 69% ответили, что поляки с симпатией относятся к украинцам и заботятся о добрососедских отношениях.

И только 27% граждан сказали, что беспокойство поляков вызвано потребностью в украинской рабочей силе. Зато пропагандистские заявления Кремля о том, что Польша хочет "забрать себе запад Украины или сделать Украину польским протекторатом", около 76% украинцев считают ложью.

Еще 7% воздержались от ответа. Лишь 1% населения верит в это, 7% — воздержались от ответа.

Напомним, в Польше беженцам из Украины предоставят бесплатные квартиры.

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