Уровень угрозы очень высок: Россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Военные Российской Федерации вдвое увеличили количество ракетоносителей в Черном море.

Об этом 25 апреля сообщил спикер ОК "Південь" Владислав Назаров в Telegram.

"В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое", — сообщил Назаров.

По данным ОК "Юг", сейчас у россиян на боевом дежурстве:

два надводных ракетоносителя;

два подводных ракетоносителя.

Общий залп "Калибров" может достигать 24.

"Уровень ракетной угрозы очень высок", — подчеркнул спикер ОК "Південь".

Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что у россиян запас высокоточных ракет близок к критически малому, поэтому враг пытается их экономить. В то же время ракетная опасность для Украины, по словам Гуменюк, является высокой.

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