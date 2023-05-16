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"Уровень угрозы остается высоким": россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море — ОК "Юг"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1759
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"Уровень угрозы остается высоким": россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море — ОК "Юг"

В Черном море стало больше ракетоносителей / Фото: Associated Press

Корабельная группировка в Черном и Азовском морях враг в течение ночи снизил до 9 единиц

За ночь россияне уменьшили количество кораблей в Черном и Азовском морях.

Об этом информирует ОК " Юг ".

"Корабельная группировка в Черном и Азовском морях враг в течение ночи уменьшил до 9 единиц, в то же время нарастив количество ракетоносителей", — говорится в сообщении.

Как отмечают военные, уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, ориентируйтесь на достоверные источники информации", – предупреждают в ОК "Юг".

Отметим, Силы ПВО в ночь на 16 мая сбили четыре российские ракеты типа "Калибр" на Николаевщине, выпущенные с Черного моря.

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Дата публикации
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