"Уровень угрозы остается высоким": россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море — ОК "Юг"

Корабельная группировка в Черном и Азовском морях враг в течение ночи снизил до 9 единиц

За ночь россияне уменьшили количество кораблей в Черном и Азовском морях.

Об этом информирует ОК " Юг ".

"Корабельная группировка в Черном и Азовском морях враг в течение ночи уменьшил до 9 единиц, в то же время нарастив количество ракетоносителей", — говорится в сообщении.

Как отмечают военные, уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, ориентируйтесь на достоверные источники информации", – предупреждают в ОК "Юг".

Отметим, Силы ПВО в ночь на 16 мая сбили четыре российские ракеты типа "Калибр" на Николаевщине, выпущенные с Черного моря.

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