Уровень угрозы ракетного удара чрезвычайно высок: РФ снова увеличила количество "Калибров" в Черном море

В настоящее время в Черном море находится 17 российских кораблей, маневрирующих вблизи полуострова Крым и берегов РФ.
Вражеская группировка в Черном море увеличилась до 17 кораблей.
Об этом сообщает оперативное командование "Південь".
Как отмечается, в настоящее время в Черном море находится 17 российских кораблей, маневрирующих вблизи полуострова Крым и берегов РФ.
"Во время ракетной атаки было увеличено количество надводных ракетоносителей до трех с максимально возможным залпом "Калибров" до 24. Также на дежурстве — пять больших десантных кораблей", — говорится в сообщении.
Военные акцентируют, что уровень угрозы ракетного удара остается очень высоким.
"Враг коварный и беспринципный: террор мирного населения – его обыденная тактика имитации боевых успехов", — заявили в командовании.
Напомним, в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление уже началось "небольшими шагами".
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