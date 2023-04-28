Уровень угрозы ракетного удара чрезвычайно высок: РФ снова увеличила количество "Калибров" в Черном море

В настоящее время в Черном море находится 17 российских кораблей, маневрирующих вблизи полуострова Крым и берегов РФ.

Вражеская группировка в Черном море увеличилась до 17 кораблей.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь".

Как отмечается, в настоящее время в Черном море находится 17 российских кораблей, маневрирующих вблизи полуострова Крым и берегов РФ.

"Во время ракетной атаки было увеличено количество надводных ракетоносителей до трех с максимально возможным залпом "Калибров" до 24. Также на дежурстве — пять больших десантных кораблей", — говорится в сообщении.

Военные акцентируют, что уровень угрозы ракетного удара остается очень высоким.

"Враг коварный и беспринципный: террор мирного населения – его обыденная тактика имитации боевых успехов", — заявили в командовании.

Напомним, в ВСУ заявили, что украинское контрнаступление уже началось "небольшими шагами".

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