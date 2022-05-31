"Уровень угрозы с той стороны нам понятен": Данилов о рисках вступления в войну Беларуси

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, есть ли у Украины план действий в случае вступления в войну Беларуси, где Лукашенко сейчас создает новое южное оперативное командование.

По его словам, уровень угрозы со стороны белорусской границы понятен.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Мы понимаем, что происходит на территории Беларуси, мы следим за заявлениями, которые делает Лукашенко, мы осознаем угрозу, которая может существовать с этой стороны. К сожалению, там, кроме этого решения, уже расположены российские "Искандеры", и уровень угрозы с той стороны нам понятен", — заявил Данилов.

Он также объяснил, от чего будет зависеть, сможет ли Украина держать оборону в этом направлении в случае наступления Беларуси.

"Это зависит от нашей армии, от многих факторов. Еще раз подчеркиваю, когда 24 февраля никто не верил, что мы будем держать оборону, мы ее держали. Более того, мы освободили от захватчиков Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Перед войной было много совещаний у президента с военными, и на вопрос Владимира Александровича, сможем ли мы удержаться, генерал Залужный ответил довольно четко, что только бой это может показать. Так же, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать: только бой может показать подготовку наших Вооруженных Сил", — подчеркнул секретарь СНБО.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 97-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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