Уровень угрозы – высок: Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

По состоянию на 8:00 28 ноября Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Силы обороны юга Украины.

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"К фрегату адмирал Макаров в море выведены 2 подлодки. Суммарный залп "Калибров" может достигать 16 ракет. Уровень ракетной угрозы — высок. Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 28 ноября Россия снова пыталась атаковать Украину ракетами и дронами. В частности, взрывы прогремели в Кривом Роге и Хмельнитчине.

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