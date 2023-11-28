Уровень угрозы – высок: Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Суммарный залп "Калибров" может достигать 16 ракет.
По состоянию на 8:00 28 ноября Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба Силы обороны юга Украины.
"К фрегату адмирал Макаров в море выведены 2 подлодки. Суммарный залп "Калибров" может достигать 16 ракет. Уровень ракетной угрозы — высок. Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 28 ноября Россия снова пыталась атаковать Украину ракетами и дронами. В частности, взрывы прогремели в Кривом Роге и Хмельнитчине.
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