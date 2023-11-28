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Уровень угрозы – высок: Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Уровень угрозы – высок: Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Российский корабль в Черном море / Фото: Associated Press

Суммарный залп "Калибров" может достигать 16 ракет.

По состоянию на 8:00 28 ноября Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Силы обороны юга Украины.

"К фрегату адмирал Макаров в море выведены 2 подлодки. Суммарный залп "Калибров" может достигать 16 ракет. Уровень ракетной угрозы — высок. Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 28 ноября Россия снова пыталась атаковать Украину ракетами и дронами. В частности, взрывы прогремели в Кривом Роге и Хмельнитчине.

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Дата публикации
Просмотры
294
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