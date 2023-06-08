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Уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на 3 метра — МАГАТЭ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Уровень воды в Каховском водохранилище снизился почти на 3 метра — МАГАТЭ

Уровень воды в Каховском водохранилище снизился на 2,8 метра

ЗАЭС не сможет получать воду из Каховского водохранилища, если уровень снизится до 12,7 метра.

Уровень воды в Каховском водохранилище после подрыва ГЭС снизился на 2,8 метра. В настоящее время он составляет 14,03 метра.

Об этом информирует пресс-служба Международного агентства по атомной энергии со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси.

На Запорожской атомной электростанции продолжаются работы по обеспечению запаса охлаждающей воды. Это нужно на случай, если АЭС не сможет получить воду из Каховского водохранилища. В то же время темпы снижения уровня воды в водохранилище замедлились, говорят находящиеся на станции эксперты МАГАТЭ.

ЗАЭС не сможет получать воду из Каховского водохранилища, когда уровень снизится до 12,7 метра. Но у станции еще есть озера-охладители, которые постоянно пополняются. Их хватит на несколько месяцев, говорят эксперты. Ядерной угрозы сейчас нет.

Ранее сообщалось, что в Херсоне продолжают фиксировать повышение уровня воды. Самая сложная ситуация в Корабельном районе города, где подтоплено более 1,8 тысяч домов.

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Дата публикации
Просмотры
394
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