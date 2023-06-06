Уровень воды в резервуаре ЗАЭС серьезно упал: в МАГАТЭ рассказали, чем это грозит

На Запорожской ЗАЭС существует новая угроза из-за подрыва российскими военными Каховской ГЭС. В частности, уровень воды в резервуаре ЗАЭС серьезно упал.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, работа атомной станции напрямую зависит от уровня воды в резервуаре, используемом для охлаждения реакторов.

"Если уровень воды в резервуаре упадет ниже 12,7 метра, то ее не удастся продолжать закачивать", — говорится в сообщении.

Кроме того, в МАГАТЭ отмечают, что на ЗАЭС может нарушиться работа аварийных генераторов.

"Отсутствие охлаждающей воды в основных системах в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и нетрудоспособности аварийных дизель-генераторов. Однако наша текущая оценка заключается в том, что непосредственного риска для безопасности станции нет", – отмечается в заявлении.

Несмотря на это, непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС из-за подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС нет. Известно также, что уровень воды в Днепре снижается со скоростью около 5 сантиметров в час.

"В настоящее время на ЗАЭС пытаются закачивать как можно больше воды в каналы охлаждения и связанные с ними системы и отключают неосновных потребителей воды. Руководство ЗАЭС обсуждает ряд альтернативных источников воды для охлаждения атомного объекта, среди которых большой пруд-охладитель рядом со станцией", — указали в МАГАТЭ.

Добавим, возможность подрыва россиянами Каховской ГЭС предусматривало военное командование Украины, и факт этого преступления не должен навредить контрнаступлению ВСУ.

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