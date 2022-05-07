Урожай пшеницы в Украине может упасть на 35%: анализ спутниковых фото

Урожай пшеницы в Украине может упасть на 35%: анализ спутниковых фото

Аналитики прогнозируют, что в условиях войны показатели украинских сельхозпроизводителей будут, по меньшей мере, на треть ниже, чем в обычные годы.

Ведущая компания по геоаналитике в области энергетики и окружающей среды Kayrros прогнозирует, что в 2022 году из-за развязанной Россией войны в Украине удастся собрать на 35% меньше пшеницы, чем обычно.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Согласно анализу спутниковых снимков территории страны, производство пшеницы, вероятно, будет, по меньшей мере, на треть ниже.

Аналитики отмечают, что Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров пшеницы, но война оказывает влияние на сельское хозяйство и вызывает опасения дефицита или повышения цен во всем мире.

В прошлом году Украина произвела около 33 млн. тонн пшеницы, из которых экспортировала около 20 млн. тонн, что делает ее шестым по величине экспортером в мире.

В этом году в условиях войны у страны есть потенциал для производства около 21 миллиона тонн пшеницы, что на 23% меньше в среднем за предыдущие пять лет.

Учитывая, что война не закончилась, а боевые действия сосредоточены на востоке страны, где расположены основные регионы выращивания пшеницы, по оценкам Kayrros, урожай пшеницы, вероятно, упадет по меньшей мере на 35% по сравнению с 2021 годом.

Украина уже ввела запрет на экспорт зерна и многих других продуктов питания, пытаясь сохранить запасы продовольствия. Поставки собранного урожая также могут быть затруднены, поскольку Россия блокирует побережье Черного моря страны.

Напомним, Украина во время сева-2022 засеяла основными сельскохозяйственными культурами 7,1 миллиона га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 миллиона га.

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