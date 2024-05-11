Уроженец Харькова, воевавший за РФ, расстрелял оккупантов: стало известно имя одной из жертв (фото)

На оккупированной территории Донбасса российский военный, уроженец Харькова – Юрий Галушко расстрелял шестерых сослуживцев вместе с командиром.

Как рассказал украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц", подтверждена ликвидация российского майора управления артиллерийского дивизиона.

"Успешно демобилизован начальник штаба-замкомандира ГАДн 10тп майор Кучаев Дмитрий. Предварительно, отработал Юрчик (Юрий Галушко)", - говорится в сообщении.

Майор РФ Дмитрий Кучаев, которого убил Юрий Галушко / Фото: Facebook/Анатолий Штефан

Что известно о Юрии Галушко

Паблик "ВЧК-ОГПУ" писал, что Галушко расстрелял оккупантов после очередного обстрела россиянами Харькова, в результате чего его мать получила травму, на фоне которой у нее произошел инсульт.

"Он пошел служить, чтобы заработать на операцию по восстановлению зрения — он был полуслепой. А озлобился Галушко, который раньше больше любил читать книги, после того, как его мать, проживающая в Харькове, попала под сильный обстрел российских войск, получила травму, на фоне которой у нее произошел инсульт", - пишут россияне.

Его бывшая жена Наталья Галушко, которую уже допросили российские силовики, рассказала, что Юрий родился в Харькове. Он женился на Наталье в 2013 году и переехал к ней в Белгородскую область. У пары, прожившей в браке 15 лет, есть два ребенка.

"Его мать жила одна в Харькове. Он очень привязан к ней и пытался убедить женщину приехать в РФ..., но она пожелала остаться в своем доме. Недавно, во время обстрела, она бежала в подвал к соседям, чтобы спрятаться и сломала руку, а следом, на фоне пережитого, произошел инсульт. Женщина находится в тяжелом состоянии", – рассказала бывшая жена оккупанта.

В других пабликах утверждают, что Юрий был завербован на службу в феврале 2024 года из исправительной колонии.

Напомним, оккупанты убили бабушку и ее 12-летнюю внучку в Донецкой области.

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