Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и премьер Словакии посетили Бучу (фото)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль показал европейским должностным лицам последствия преступлений россиян в Буче.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и премьером Словакии Эдуардом Гегером посетили Бучу на Киевщине.

Премьер-министр показал им последствия войны России против Украины.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Посетили Бучу. Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и Премьеру Словакии Эдуарду Гегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами.

Мы никогда не простим врага этих преступлений. Совместно работаем с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы как можно быстрее остановить агрессора», – написал он.

Напомним, 3 апреля глава МИД Греции Никос Дендиас прибыл в Одессу, где встретился с мэром Геннадием Трухановым.

Папа Римский Франциск заявил, что обдумывает предложение посетить Украину. В то же время Франциск признался, что сейчас идет работа над организацией его встречи с главой РПЦ патриархом Кириллом.

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