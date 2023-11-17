Ущерб российского флота: 15 кораблей уничтожено, 12 – повреждено – сводка ВМС

Российский флот понес серьезные убытки, в частности, 15 вражеских кораблей уничтожены и еще 12 — повреждены.

Об этом сообщил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости" 17 ноября.

"Можно сосчитать те единицы, которые уже выведены из строя. Это 15 уничтоженных и 12 поврежденных кораблей врага. Да, конечно, далеко не все это – результат работы наших дронов, но так же и на их счету достаточно много повреждений вражеских кораблей. Поэтому мы являемся фактически драйверами такого нового типа морской войны, и все это признают. Украина в этом смысле показывает новый уровень применения безэкипажных систем. У нас существует отдельная бригада подобных дронов, которые используют надводные, так и подводные дроны. И не только для разведки и разминирования, но и для поражения", — сказал он.

По словам Плетенчука, возможности россиян в Черном море в последнее время значительно снизились благодаря работе украинских Сил обороны. Враг вынужден держаться подальше и значительно ограничен в своих действиях. "Даже можно сказать, что они сейчас находятся в обороне. Однако опасность сохраняется. К сожалению, у врага еще есть носители крылатых ракет", — добавил он.

Как заверил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, движение украинских сил в направлении ослабления флота РФ будет продолжаться. "Конечно, будем расширять наше влияние при первой же возможности", — пообещал капитан 3-го ранга.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил на саммите ПАЧЭС, что Украина смогла перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться скрыть военные корабли. Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов – украинский флот.

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