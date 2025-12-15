Погиб украинский художник-фронтовик: история Юрия Костышина

Юрий Костышин погиб в возрасте 48 лет / © pixabay.com

Фотограф, художник и военнослужащий Юрий Костышин (псевдо Кот Характерник) погиб в возрасте 48 лет.

Об этом сообщает PEN Ukraine.

Юрий Костышин родился в Тернополе. В 2015 году он добровольно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины и проходил службу в составе 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. После начала полномасштабного вторжения России воевал в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады, участвовал в обороне Киева, боевых действиях в Житомирской, Донбассе и Запорожье.

Во время службы на фронте Юрий начал фотографировать – снимал природу и своих собратьев на мобильный телефон. С 2023 года его фронтовые фотографии презентовались в Украине и за рубежом, в частности, во Львове, Тернополе, Киеве и Вильнюсе. Его работы использовались в артбуках, поэтических сборниках и музыкальных релизах, тексты публиковались в благотворительных книжных проектах и антологиях военных авторов.

Сейчас в "Издательстве 333" продолжается предпродажа артбука Юрия Костышина "Абидобранич. Книга фотографий и эмоций" - сборники текстов и фотографий военного времени, созданных непосредственно на линии фронта.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

