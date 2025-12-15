- Дата публикации
-
- Категория
- Война
Погиб украинский художник-фронтовик: история Юрия Костышина
Украина потеряла Юрия Костышина военнослужащего 44-й артиллерийской бригады и известного фронтового фотографа.
Фотограф, художник и военнослужащий Юрий Костышин (псевдо Кот Характерник) погиб в возрасте 48 лет.
Об этом сообщает PEN Ukraine.
Юрий Костышин родился в Тернополе. В 2015 году он добровольно присоединился к рядам Вооруженных сил Украины и проходил службу в составе 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр. После начала полномасштабного вторжения России воевал в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады, участвовал в обороне Киева, боевых действиях в Житомирской, Донбассе и Запорожье.
Во время службы на фронте Юрий начал фотографировать – снимал природу и своих собратьев на мобильный телефон. С 2023 года его фронтовые фотографии презентовались в Украине и за рубежом, в частности, во Львове, Тернополе, Киеве и Вильнюсе. Его работы использовались в артбуках, поэтических сборниках и музыкальных релизах, тексты публиковались в благотворительных книжных проектах и антологиях военных авторов.
Сейчас в "Издательстве 333" продолжается предпродажа артбука Юрия Костышина "Абидобранич. Книга фотографий и эмоций" - сборники текстов и фотографий военного времени, созданных непосредственно на линии фронта.
Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, ранее Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего во время пребывания в Украине.