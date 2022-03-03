"Ушел на задание, а вечером мне сказали, что его не стало" — мать погибшего солдата в бою за Ахтырку

"Ушел на задание, а вечером мне сказали, что его не стало" — мать погибшего солдата в бою за Ахтырку

Парня хотят похоронить дома.

В боях под Ахтыркой 1 марта погиб военный с Полтавщины Андрей Цебро. Парню было 22 года.

Об этом рассказала "Суспільне" председатель Оржицкой общины Елена Сидоренко. Эту информацию подтвердила мать Наталья Цебро.

Андрей был родом из поселка Оржица Лубенского района Полтавской области. В 2021 году юноша окончил Одесскую академию сухопутных войск, был разведчиком. Для выполнения военных задач его направили в Сумскую область, Ахтырщину.

"28 числа он позвонил сестре, не дозвонился, потом позвонил к зятю, сказал, что у него все нормально. Это было утром. Мол, сутки-двое с ним не будет связи, чтобы не беспокоили. Я поняла, что он пошел на задание, а вечером мне позвонил командир и сказал, что моего ребенка не стало", — рассказала мать Наталья Цебро.

Как сообщили матери, тело сына она сможет забрать после работы судмедэксперта. Похоронить его хотят дома, в поселке Оржица.