"Пошел за российским кораблем": в ВСУ подтвердили обезвреживание Дарьевского моста на Херсонщине

А на прошлой неделе украинские защитники уничтожили три понтонных переправы.

На юге украинские защитники продолжают держать огневой контроль над важными транспортными артериями, чтобы оккупанты не могли перебрасывать свои войска и технику.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

В частности, на прошлой неделе украинские защитники уничтожили три понтонные переправы.

"Эту неделю мы начинаем с того, что Дарьевская переправа (Дарьевский мост через Ингулец возле села Дарьевка Херсонской области в сторону Каховской ГЭС – Ред.) тоже пошла вслед за российским кораблем", – отметила Гуменюк.

Ранее спутник Planet Labs зафиксировал уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.

Также на спутниковых снимках за 5 сентября заметны значительные повреждения самого Дарьевского моста, рядом с которым оккупанты построили понтонную переправу.

Напомним, 26 августа украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи, благодаря чему остановили эксплуатацию Дарьевского моста в Херсонской области.

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