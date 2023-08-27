Усиление мобилизации Украины: экскомандир "Айдару" спрогнозировал, сколько людей еще нужно призвать

Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой усилить мобилизацию.

В Украине, вероятно, усилят мобилизацию. Того количества, которое призывают сейчас, недостаточно.

Об этом рассказал экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, пишет 24 канал.

По словам экскомандира, на войне главный солдат, в то время как любое оружие только помощь.

Также он прокомментировал информацию о том, что Украина уже набирает около 10 тысяч человек ежемесячно.

"Если эта цифра соответствует действительности, то это совсем немного. Это фактически компенсацию потерь, ротации и т.д. Отмотай на год назад. Если бы мы тогда начали мобилизацию одновременно с россиянами, возможно, сейчас ситуация у нас была бы лучше. А мы тогда подождали пока они мобилизовались и только с декабря – января развернули большую волну украинской мобилизации, — отметил Айдар.

РФ планирует большую волну мобилизации

Экскомандир роты батальона "Айдар" отмечает, что важно снова не повторить эту ошибку.

Как только увидим, что Россия действительно начинает большую волну мобилизации, надо сразу синхронно начинать свою.. Это незаменимое, все остальное может разве что помочь солдату", — рассказывает военный.

Он говорит, что некоторые вещи, к сожалению, можно компенсировать только численностью.

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"Когда россияне мобилизуют большое количество людей, то при всем техническом преимуществе это можно компенсировать только таким же количеством людей. В ближайшие полгода нам нужно мобилизовать примерно полмиллиона украинцев. Ориентируемся на эту цифру, это неизбежно",

– отметил Дикий.

Страх перед войной

Евгений Дикий также рассказывает, что в Украине много порядочных людей, которые не хотят попасть в эту "мясорубку".

"Бояться это нормально, ведь на фронте действительно очень страшно и это нужно честно признавать. Однако для себя нужно воспринять реальность: чем дольше это будет тянуться, тем до большего количества людей эта война дотянется. Лучше пойти сейчас и иметь шанс, что мы в следующем году эту войну победой закончим, чем откладывать.", — подытожил экскомандир роты батальона "Айдар".

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему с просьбой ужесточить мобилизацию.

Отметим, если парламент решит усилить мобилизацию и примет изменения к определенным нормам, предоставляющим отсрочку от мобилизации, определенные категории обучающихся в высших учебных заведениях могут мобилизовать на войну.

В Харьковской области ужесточаются плановые мобилизационные мероприятия. Об этом сообщил заместитель начальника Харьковской ОВ Роман Семенуха во время межведомственного совещания по реализации мероприятий мобилизации.

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