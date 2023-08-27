Усиление мобилизации в Украине: кто может быть призван

Если парламент решит усилить мобилизацию и примет изменения к определенным нормам, которые предоставляют отсрочку от мобилизации, определенные категории обучающихся в высших учебных заведениях могут мобилизовать на войну.

Каких студентов в таком случае смогут мобилизовать, рассказал военный юрист Николай Максимов.

"Первые категории, кто потенциально могли бы попасть под законодательные изменения, это студенты 40-45 лет, которые в 2022 году решили получить второе или третье образование", — отметил Максимов.

Кроме того, как отметил юрист, и сегодня есть "скрытые уловки" военнослужащих, к которым они прибегают по отношению, например, к аспирантам. Их заставляют предъявлять документы, которых нет.

"Например, у аспиранта требовали студенческий билет, хотя у аспирантов такого документа нет, а также письменные отчеты о сдаче сессий. Если военнообязанный не может предъявить документы по запросу военкомата, его направляют на военно-врачебную комиссию и после этого вручают мобилизационное распоряжение, что человек не успел оформить отсрочку", — поделился случаем из своей практики юрист Николай Максимов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, планируется ли ускорение мобилизационных мероприятий и действительно ли "будут служить все". Как отметил Зеленский, военные действительно обратились к нему с такой просьбой.

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