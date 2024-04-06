Усиление наступления РФ: противник нашел слабое место в нашей обороне – эксперт

Оккупанты фактически сейчас задействуют свои стратегические резервы и ресурсы, которые они держали на исключительный случай.

По состоянию на начало апреля говорить о существенном сокращении наступательного потенциала армии России не приходится. Почти на всех ключевых участках фронта противник имеет инициативу и пытается трансформировать свое численное преимущество в территориальные приобретения.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Как отметил эксперт, успехи армии РФ не столь велики, но тенденции таковы, что украинские Силы обороны вынуждены проводить маневренную оборону, отходить на другие рубежи и позиции.

"Пусть это продвижение в суточном измерении составляет от нескольких десятков до нескольких сотен метров, однако тенденции не очень хорошие. Особенно на фоне того, что президент Украины заявляет, что к концу мая – в начале лета российская армия будет готова к проведению масштабных наступательных мероприятий", – говорит эксперт.

По словам Селезнева, фактически сейчас противник задействует свои стратегические резервы и ресурсы, которые он держал на исключительный случай. Например, чтобы, прорвав основную линию обороны украинских сил, бросить эти резервы на развитие более масштабного наступления. Этого не произошло, но противник уже сейчас готов использовать эти ресурсы.

"Во-вторых, ключевым союзником и подспорьем успешных действий российских оккупантов на разных участках фронта является активное использование ими не только артиллерийской компоненты, но и прежде всего фугасных авиабомб и управляемых авиабомб, сделанных на основе тех же ФАБ. Колоссальные масштабы применения этих боеприпасов, а в течение марта враг использовал около 2300 ФАБов и КАБов, свидетельствует о том, что противник нашел слабое место в нашей системе обороны", – пояснил Владислав Селезнев.

Он добавил, что очевидно, что ВСУ критически не хватает ресурсов, чтобы уничтожать как носители этих боеприпасов, так и напрямую противодействовать этим бомбам и снарядам. Соответственно, используя этот элемент огневого воздействия, противник преуспевает на поле боя.

"Необходимо также понимать, что противник продолжает декларировать свое намерение – ему важно полностью оккупировать Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Для реализации этой миссии он готов идти в частности на большие человеческие потери", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, по данным Генштаба, армия РФ пытается выбить ВСУ из занимаемых рубежей в Донецкой области.

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