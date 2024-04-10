Усиление прав полиции и наказание для уклонистов: Безуглая шокировала нормы, которые есть в тексте о мобилизации

У военнообязанных граждан появятся новые обязанности.
Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки утвердил текст проекта о мобилизации ко второму чтению.
Об этом сообщила народная депутат Марьяна Безугла.
Процесс мобилизации
В частности, процесс мобилизации в случае принятия проекта будет следующим:
- Местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше.
- Мобилизация транспортных средств – уточнение. Для граждан – при наличии в собственности более одного транспортного средства могут мобилизовать.
- Граждане, состоящие на военном учете, в добровольном порядке регистрируют свой электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.
Новые обязанности для военнообязанных
Она добавила, что у военнообязанных граждан появятся новые обязанности. Это:
- Пройти медосмотр во время мобилизации.
- Уточнить свои данные в ЦНАП/ТЦК СП/электронный кабинет военнообязанного. Мобилизовать в ЦНАПе не могут! Только уточните данные.
- Постоянно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения.
Кто подлежит мобилизации только по желанию
Согласно проекту, добровольной мобилизации подлежат:
- лица с инвалидностью (на военную службу по контракту)
- лица, освобожденные из плена
- лица в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.
Ограничение прав уклонистов:
- Ограничение прав уклонистов. Установление временных ограничений уклонявшихся по иску территориального центра комплектования и социальной поддержки о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом в праве управления транспортными средствами, кроме случаев, когда установление такого ограничения лишает личность основного законного источника средств для существования или транспортного средства используется в связи с инвалидностью или пребыванием на иждивении лица с инвалидностью I, II группы, признанной в установленном порядке, или ребенка с инвалидностью.
- Ужесточение роли государственной милиции.
Напомним, Комитет по национальной безопасности и обороне подготовил текст законопроекта № 10449 о мобилизации ко второму чтению. Его рассмотрение в Верховной Раде может начаться уже 10 апреля.
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