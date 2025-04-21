Усиление разведки: Япония поддержит Украину спутниковыми снимками

Флаг Японии. / © Associated Press

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Японская компания iQPS (Q-shu University Institute) начнет предоставлять Главному управлению разведки Министерства обороны Украины изображения, полученные из радиолокационных спутников.

Об этом сообщает издание Intelligence Online.

По информации источника, консультации между сторонами начались в конце февраля. Решение администрации Дональда Трампа в марте по приостановке передачи разведывательных данных Украине стало катализатором для активизации сотрудничества с Японией.

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В настоящее время iQPS имеет на орбите пять спутников радиолокационной разведки и планирует увеличить их количество до шести до конца 2026 года.

Объем данных, которые Украина сможет получать от японских спутников в сочетании со снимками от финской ICEYE, немецких SAR-Lupe и SARah и итальянских Cosmo-SkyMed и Cosmo-SkyMed 2, может превысить объемы, которые ранее предоставляло Национальное разведывательное управление США.

В то же время, по данным Intelligence Online, Украина все еще нуждается в расширении доступа к данным спутникам оптической разведки. Несмотря на наличие доступа к спутникам Pléiades Neo компании Airbus Group и расширенным правам на получение изображений с французских спутников диапазона CSO, Украина пока отстает по объему оптических данных от уровня, который ранее обеспечивали США через собственные каналы и коммерческие снимки от Maxar и BlackSky.

Издание подчеркивает, что в настоящее время в Европе нет оператора, способного обеспечить такой же уровень предоставления оптических спутниковых снимков, как государственные и коммерческие предложения США, в частности, относительно доступности данных в течение суток и возможности доступа к инструментам потоковой передачи в реальном времени.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Финляндии перестало раскрывать информацию об экспорте оборонного оборудования в Украину.