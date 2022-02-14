Усиление российской агрессии: на Донбассе боевики ранили украинского военного

Кроме того, по Донетчине пролетал беспилотник боевиков, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

На Донбассе в результате обстрелов боевиков 14 февраля ранение получил украинский военный. В целом с начала суток со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано три нарушения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

В частности, поддерживаемые Россией боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи Трехизбенки. А возле Марьинки оккупанты привлекли беспилотник, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Защитник находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними. Украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Как сообщалось: