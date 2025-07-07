Усиление войск РФ в Армении - ГУР раскрыло детали секретного приказа штаба (фото)

Российские военные / © Associated Press

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало телеграмму временно исполняющего обязанности начальника штаба Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-майора Сергея Земскова.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

В документе содержится приказ командующего этого военного округа об усилении группировки российских войск за счет доукомплектования военной базы РФ в городе Гюмри, что в Армении.

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В телеграмме перечислены мероприятия, направленные на срочный отбор личного состава для усиления подразделений российской воинской части. Отбор будет проходить среди военнослужащих 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа.

© ГУР Минобороны

© ГУР Минобороны

«Командиру воинской части — полевая почта 04436: в период с 13 мая по 11 июня 2025 года осуществить отбор личного состава в соединениях и воинских частях военного округа для дальнейшего заключения первых контрактов и направления на военную базу для прохождения службы», — говорится в документе.

Военным командирам приказано приложить усилия для эффективного отбора военных для службы в Гюмри. В приказе также четко прописаны требования к профессиональной пригодности, уровню психологической устойчивости и боевой подготовки военных, которых планируют включить в будущий международный контингент. Особое внимание обращают на запрет брать на службу лиц, которые принимали участие в незаконном обороте наркотических или психотропных веществ.

Напомним, ранее мы писали о том, что министерство иностранных дел Армении опровергло распространенные в СМИ сообщения о том, что территория страны якобы может быть использована для военных операций против соседних государств.

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Кроме того, сообщалось, что Россия усиливает военное присутствие на своей базе в Гюмри (Армения) из-за угрозы эскалации с Азербайджаном. По оценкам ГУР, это является элементом Кремлевской политики по дестабилизации Кавказского региона.