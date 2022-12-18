Усилится ли ракетный террор России к Новому году: в ВСУ дали ответ

Россияне будут бить туда, где нам будет больнее.

У России есть четкий план по наступлению и целям, которые она хочет поразить в Украине.

Об этом сказал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Наше Главное управление разведки посоветовало не привязываться к датам, что они могут там нас "приветствовать". Ну, можно, да, привязываться — не привязываться — у них есть четкий план, у них расписаны приоритетные цели в Украине. Первый приоритет, второй, третий", — отметил Игнат.

По его словам, они выбирают такую цель, чтобы причинить украинскому государству как можно более сильную боль.

"И, в зависимости от того, где нам будет болезненнее, ...они туда и бьют — как можно подлее, как можно более нагло и болезненно", — отметил Игнат.

По его словам, ради того, чтобы угодить главе РФ Владимиру Путину, а также "поработать на российскую публику", оккупанты могут нанести удары по Украине к праздникам Нового года.

Ранее говорилось, что план российского главы на ближайшие полгода — "положить" энергетическую систему Украины и успеть создать резерв для наступления.

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