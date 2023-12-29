Усиливаем ПВО и работаем над возвращением войны обратно в Россию – Зеленский

Наиболее массированная атака от РФ – почти 160 ракет и дронов, украинские воины сбили большинство из них – разные типы ракет, "шахеды".

Будем усиливать ПВО и работать над возвращением войны обратно в Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 29 декабря, комментируя самую массированную ракетную атаку россии по Украине.

"Сейчас продолжается в разных городах Украины спасательная операция. Где были попадания российских ракет, падение обломков. Наиболее массированная атака от этих подонков – почти 160 ракет и дронов. Наши воины сбили большинство из них – разные типы ракет и "шахеды". Мишени уже для России привычны – более 100 частных домов разрушены или повреждены, 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул – важно, чтобы мир отреагировал на это очередное проявление террора.

"Многие лидеры сегодня уже заявили о поддержке Украины и украинцев, и я благодарен каждому. И особенно тем, кто помог нашему государству с ПВО. Наши воины противовоздушной обороны сегодня сделали много. С учетом того, что российские террористы специально старались обойти нашу защиту. И мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну назад – к этим подонкам домой, в Россию, откуда она и пришла.

Работаем, чтобы вернуть эту войну в Россию! Зеленский гневно отреагировал на атаку Украины

Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита", — написал Владимир Зеленский.

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