Усиливает ли Россия ПВО в Крыму из-за передачи Украине ракет ATACMS: ответ ОК "Пивдень"

Россияне не могут усилить свои ПВО в Крыму на фоне передачи Украине ракет ATACMS. В настоящее время речь идет о восстановлении утраченной мощности.

Сейчас РФ занимается восстановлением системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. О ее усилении пока даже речь не идет.

Об этом рассказал начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Здесь вопрос не в том, чтобы ее (ПВО окупантов — ред.) усилить, а чтобы восстановить. Потому что предыдущая атака немного изменила конфигурацию ПВО Крыма, в связи с тем, что эти системы ПВО были банально уничтожены", — сказал он.

По словам Плетенчука, тот факт, что враг будет восстанавливать утраченные позиции ПВО в Крыму, даже не обсуждается.

"Единственное, как вы видите, они даже используют носитель крылатых ракет в качестве корабля ПВО и он с этой задачей не справился", – отметил спикер.

Напомним, утром 21 апреля в результате удара Сил обороны Украины по объектам оккупантов в Севастополе был поврежден российский спасательный военный корабль "Коммуна".

Читайте также: