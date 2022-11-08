Усиливают свое влияние в Кремле: аналитики назвали, от кого зависит Путин

В России свое влияние не столько на победу в войне против Украины, а сколько на продвижение личных интересов, усиливает провоенная фракция силовиков.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), речь идет о главе ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине и чеченском лидере Рамзане Кадырове.

По данным Института, сейчас в РФ из-за неудач в Украине сложилась такая ситуация, что глава Кремля Владимир Путин зависит от этих двух руководителей силовых структур.

Более того, на фоне провалов российского Минобороны в Украине Пригожин в СМИ пытается расширить свою властную базу в России, ориентированную на свою ЧВК "Вагнер", одновременно подрывая объединенные российские силы и роль ВС РФ. Он также, пользуясь провалами мобилизации и недовольством россиян ее ходом, постоянно дискредитирует региональную власть и чиновников, усиливая свою важность.

"Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил 6 ноября, что "Вагнер" открывает в Курской и Белгородской областях учебные и управленческие центры для народных ополченцев, которые будут функционировать вне Вооруженных сил России", — отметили в ISW.

Там также добавили, что второй член партии силовиков, лидер Чечни Рамзан Кадыров, также пытается получить бизнес-возможности на фоне российского вторжения в Украину. Со ссылкой на "Украинский центр сопротивления" в Институте отмечали, что Кадыров и его полевые командиры наращивают бизнес-сети на временно оккупированных территориях Украины.

Таким образом в ISW отмечают, что и Пригожин, и Кадыров остаются независимыми фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине.

"Российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях касательно Кремля, которые, несмотря на его неоднократные возражения, показывают, что он создал в обществе представление о том, что он может занять властную позицию. Подобные дискуссии отклоняются от позиционирования Путина, продолжавшегося десятилетиями, как единственного жизнеспособного лидера России", — считают аналитики Института и добавляют, что Пригожин также, вероятно, сохраняет доступ к ключевым чиновникам Кремля.

Центр "Украинское сопротивление" даже сообщал, что он неофициально встречался с главой администрации Путина Антоном Вайно, с которым якобы обсуждал негативное влияние Путина на российскую военную кампанию и неприязнь к российскому высшему военному командованию. Наличие этой встречи невозможно подтвердить в открытых источниках, но западные официальные лица ранее подтверждали, что Пригожин напрямую обращался к Путину по поводу военных неудач в Украине в октябре.

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Напомним, что, кроме влияния на внутреннюю российскую политику, Пригожин замахнулся и на международный уровень. Так, недавно он признал свое вмешательство в американские выборы. "Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", – заявлял он.

В Госдепе резко ответили на это заявление и напомнили, что США еще в 2018 году ввели санкции против Пригожина.

Также Пригожин отметился громкими заявлениями, которые могут понравиться простым россиянам. Так, он заявил, что в России не состоялась мобилизация элит и пожаловался, что дети олиграхов не хотят воевать. По мнению советника ОП Арестовича, такое заявление свидетельствует о том, что Пригожин пытается "заигрывать" с народом.

Публичный "наезд" Кадырова и Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ подтверждают мнение об определенном союзе между ними.

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