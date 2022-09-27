"Одно с условий сотрудничества террористических стран": Россия дронами Shahed-136 планировала атаковать хасидов в Умани

Часть дронов Shahed-136, которые оккупанты запустили из Крыма, летели в Умань.
В Умани оккупанты планировали атаковать святые места для паломников-хасидов, чтобы устроить там террористический акт.
Об этом сообщает "Бабель" со ссылкой на свои источники в спецслужбах.
По данным спецслужб, часть дронов, которые удалось сбить на юге, Россия запускала в Умань. Там оккупанты планировали устроить террористические акты против хасидов. Дроны должны были попасть в места массовых скоплений паломников.
"Запланированные террористические акты именно против граждан Израиля — это одно из условий передачи Ираном дронов России. Как известно, это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы из-за ошибки. Но за этим случаем просматриваются интересы кремля", — объяснили в спецслужбах.
Напомним, Вооруженные силы Украины сбили все иранские дроны-камикадзе, которые враг выпустил по Николаеву, ни один из них не долетел до цели.
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