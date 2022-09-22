Усложнение ситуации на Донетчине: оккупанты "Смерчами" засыпают частный сектор

Во многих домах люди выезжали, еще при предварительных обстрелах, но есть и оставшиеся.

12 раненых, среди которых двое детей — это последствия ракетных обстрелов жилой трехэтажки в Курахово. Несколько человек в тяжелом состоянии находятся в больнице, оккупанты на Донецком направлении увеличивают количество ракетных ударов по городам и направляют реактивные снаряды прямо в частный сектор, говорится в ТСН.

Накануне снаряд от «Смерча» попал прямо в дом пенсионерки из Покровска. В момент прилета владелица дома как раз зашла домой со двора, развесив свежевыстиранное белье. Ее завалило обломками от полностью разрушенной стены. Женщина с многочисленными ранениями в больнице. Пока сын разбирает завалы, пиротехники осматривают обломок снаряда.

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Обломки второго «Смерча» пиротехники находят на соседней улице, снаряд образовал воронку у погреба. «В доме никто не проживает, потому что раньше он подлежал обстрелам – частично разрушенная крыша и люди уехали отсюда буквально накануне, и снова сюда прилетело. Вокруг здесь частные дома нет ни воинских частей – это просто жилая территория и все. Полторы-две недели назад началось усложнение обстановки – участились ракетные удары. Несут они на себе как кассетные элементы, так и фугасные, а также этрмобарические боеприпасы», — отмечает заместитель начальника аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Донецкой области Антон Гургач.

Двенадцать раненых, среди которых два ребенка — это последствия ракетного попадания оккупантов в жилую трехэтажку в городе Курахово. Людей доставали из-под завалов плит перекрытий, состояние нескольких пострадавших тяжелое. Здание выгорело дотла.

Бить по домам гражданских ракетами стоимостью в десяток миллионов долларов для россиян сейчас привычная практика. Только за последние сутки работники ГСЧС более десятка раз выезжали за подобными вызовами. Каждый день интенсивность обстрелов только увеличивается.

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