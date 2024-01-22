Усложняет военное планирование – The Times озвучило проблему ВСУ

Журналисты называют уникальной ситуацию, которая сложилась на войне в Украине.

Средний возраст солдата Вооруженных сил Украины, воюющего против оккупационных войск России, составляет 45 лет. Ограниченные физические возможности украинских воинов усложняют военное планирование.

Об этом идет речь в материале газеты The Times.

Украинские командиры рассказали, что в таком возрасте уже сложно выполнять задачи на фронте, пишет издание.

"В таком возрасте трудно выполнять задачи. Некоторым даже боеприпасы и бронежилеты нести на передовые позиции трудно. Люди заканчиваются, а качество подкрепления с каждым разом становится все ниже", — рассказал изданию командир 32-й бригады ВСУ Дмитрий Берлим.

Как пишет The Times, это уникальная ситуация, если сравнивать с большими войнами прошлого века, когда большинство солдат составляли 20-летние мужчины или даже помоложе.

Одной из причин этого The Times называет большую волну добровольцев, которые пошли в армию в первые недели полномасштабного вторжения. Большинство из них были мужчинами в возрасте 40+.

Многие ожидали, что их бригады в скором времени будут усилены младшими новобранцами. Кроме этого, тогда немногие верили, что война будет продолжаться так долго.

Также в издании отмечают, что не все 40-летние мужчины попали на фронт добровольцами. Многие из них были мобилизованы и на фронт попало непропорционально большое количество пожилых мужчин из сельской местности.

Как пишут журналисты, в 2021 году средний возраст солдата в Вооруженных силах США составил 28 лет. В прошлом году средний возраст военнослужащих Вооруженных сил Великобритании составил 31 год.

Напомним, в ВСУ сделали заявление по захвату оккупантами Крахмального.

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