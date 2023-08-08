"Услышим не только о Чонгарском мосте": в ГУР заинтриговали событиями в Крыму

Украинские военные усложнили логистику российских войск в Крыму в три раза.

После "бавовны" в Крыму, в том числе удара по Чонгарскому мосту, логистика для россиян усложняется.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, с самого начала войны россияне использовали Крым как важный логистический центр.

"Это значит, что логистика для россиян усложняется. И с другой стороны, если в условном мосту – 8 дыр, то можно остановить что угодно. Но чтобы быстро и эффективно увеличить поток машин для поставок и обеспечения собственного военного контингента, то необходимо искать обь ездные пути", — говорит Юсов.

Представитель ГУР отмечает, что "продолжение следует".

"То есть не только об этих мостах мы услышим очевидно", — заявил он.

Андрей Юсов добавил, что последние события в Крыму свидетельствуют о неспособности России контролировать или защитить ряд своих военных объектов.

"Это касается и личного состава. И если командование еще примерно больше, наверное, думать, что оно защищено, то у рядовых окупантов настроение скажем так, не курортное и не туристическое", — резюмировал он.

Отметим, в результате ударов по мостам в Херсонской области, ведущих к оккупированному Крыму, украинские военные усложнили логистику российских войск втрое.

По словам начальника начальника Генерального штаба Эстонии, предпосылкой для возвращения Крыма является перерезка сухопутных путей поставок российских войск на юге и востоке.

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