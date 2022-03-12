"Услышьте, пожалуйста, в Москве": Зеленский обратился к россиянам и рассказал о Мелитополе

"Услышьте, пожалуйста, в Москве": Зеленский обратился к россиянам и рассказал о Мелитополе

В Мелитополе против российской оккупации вышли 2 тысячи человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 марта, во время брифинга обратился к россиянам.

Также читайте Заплатить за все: что такое репарации и возместит ли Россия причиненные Украине потери

Он, в частности, привел пример, что происходит в украинском Мелитополе, как тысячи людей выходят на протесты против российской оккупации, и призвал жителей России так же выходить против войны.

"В украинском Мелитополе, навсегда украинском, с самого утра собирались наши люди на очередную акцию протеста против российских войск, против попыток поставить город на колени. Более 2 тысяч человек на площади. Услышьте, пожалуйста, в Москве. Если в Мелитополе против оккупации выходят 2 тысячи человек, сколько должно быть у вас против войны. Чтобы было по-честному, чтобы было по-справедливости", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее глава Донецкой областной Военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские оккупационные войска фактически уничтожили город Волноваха.

Читайте также:

Путин расстреливает своих военных, которые не хотят воевать с Украиной — пленник